Referendum Costituzionale, incontro dei comitati sulle ragioni del NO

Cava è sempre più attiva sul fronte per il NO al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre. L’ennesima dimostrazione arriva dell’evento “Cava vota NO!”, che si terrà il giorno oggi, 17 settembre, alle 19 presso Piazza Vittorio Emanuele III (prospiciente azienda soggiorno e turismo). A promuovere l’incontro sono: Europa Verde, Comitato Cavese per il NO al taglio della democrazia, NOstra Salerno, Volt Salerno e Alleanza Liberaldemocratica per l’Italia. I promotori intendono analizzare la questione sul “Taglio dei parlamentari” da diversi punti di vista, cercando di sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Dopo una breve introduzione degli esponenti locali, verrà lasciato ampio spazio agli interventi del pubblico. Gli organizzatori assicurano che saranno messe in atto tutte le misure anti-Covid per garantire la sicurezza dei partecipanti.



Parteciperanno all’incontro:



Antonluca Cuoco (ALI)

Giorgio Romano (NOstra Salerno)

Antonio Buonadonna (Volt Salerno)

Sofia Esposito (Europa Verde)

Comitato Cavese per il NO al taglio della democrazia