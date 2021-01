Cava, compagna maltrattata e picchiata per anni: 46enne rischia il processo

Rischia il processo per aver più volte picchiato la compagna, un 46enne di Cava, con calci, schiaffi e pugni, al limite della sopportazione, secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore

La storia

Il gesto di estrema violenza che l'imputato avrebbe commesso, fu quello di disporsi letteralmente sulla donna, con le ginocchia posate sul corpo, sferrandole pugni alla testa. I fatti contestati vanno dal 2014 al 2019, con i referti medici che raccontano di lesioni e contusioni mandibolari e alla testa, subite dalla donna, dopo le visite in ospedale. Tra i due la convivenza non funzionava più, al punto da spingere l'imputato a maltrattare la compagna, sempre per futili motivi, tra insulti, offese e violenze psichiche e fisiche di ogni tipo. A rimetterci fu anche la nipote della compagna, anch'ella aggredita, con una maglietta strappata, prima di finire colpita da schiaffi e pugni dallo stesso. Anni di violenze, che ora finiscono dinanzi al gip, in udienza preliminare, prima del processo