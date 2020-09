Covid-19, due bambine positive a Cava: in quarantena anche due classi

Due bambine di Cava de' Tirreni sono risultate positive al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Vincenzo Servalli attraverso la sua pagina Facebook

Cari concittadini, nella serata sono risultati positivi al Covid 19 due bambini cavesi. Entrami fanno parte di nuclei familiari all’interno dei quali erano già presenti dei positivi e di conseguenza erano già scattate le misure previste dai protocolli. Tuttavia, il Dipartimento di prevenzione della nostra ASL, nel rispetto degli stessi protocolli ha disposto la sanificazione della scuola e la quarantena per 14 giorni per le due classi frequentate dai bambini. Tutte le attività previste in queste circostanze sono in corso e le famiglie saranno informate dai responsabili dell’Istituto.