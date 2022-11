Distretto Sanitario di Cava, tarda la nomina e Cirielli attacca: "Assenza gravissima del Comune"

Nmina del direttore del Distretto Sanitario 63 di Cava de' Tirreni, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Italo Cirielli, chiede di velocizzare l'iter e scrive alle autorità sanitarie provinciali e regionali: “L’assenza di una guida strategica - dice - da circa un anno ha comportato caos dell’erogazione dei servizi e forti disagi per l’utenza. Gli operatori sanitari lavorano in condizioni di estremo disagio e tra difficoltà infinite mentre l’amministrazione comunale cavese si è dimostrata inerme e incapace di agire con tempestività e autorevolezza”.

La denuncia

Il consigliere Cirielli rimarca, ancora una volta, la "gravissima assenza del Comune metelliano che è capofila del Distretto Sanitario e ancora non ha convocato, in virtù di tale carica, il Comitato dei Sindaci di Distretto In un anno - continua la nota - non è cambiato nulla, la nomina ad oggi non è stata realizzata e questa figura di importante riferimento manca in uno dei distretti più importanti dell’intera Provincia che gestisce servizi sanitari riguardanti l’accesso alle cure primarie, le prestazioni specialistiche, la gestione dei rapporti con i medici di famiglia, le cure domiciliari, l’assistenza all’infanzia e agli anziani, l’assistenza sociale e la salute della donna. Senza una figura dirigenziale in pianta stabile e a tempo pieno si creano disagi operativi e organizzativi che si riversano sull’utenza" Italo Cirielli, infine, preavvisa che ha interessato della vicenda il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Presidente della Commissione Trasparenza, Nunzio Carpentieri il quale chiederà alla Regione Campania le ragioni per cui non si è ancora proceduto alla nomina e un impegno risolutivo per colmare questo disagio e assicurare in tempi brevi una guidaper la gestione dei servizi sanitari territoriali del Distretto Cava/Costa d’Amalfi. "Non è possibile sottostare più a queste logica incentrata sulla mera gestione del potere. La sanità cavese è al collasso e i nostri concittadini meritano rispetto" conclude.