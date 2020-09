Cava, banda di ladri forza farmacia e scappa con la cassa: bottino da 1000 euro

Quattro persone a volto coperto hanno divelto la saracinesca di una farmacia in via Mazzini, a Cava de' Tirreni, due notti fa, intorno alle 4,30 del mattino, portando via la cassa automatica. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia

Il fatto

Il gruppo sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza, con le immagini ora al vaglio degli investigatori. Ad agire sarebbero stati ladri "esperti", specialisti, che avrebbero già commesso altri furti in diverse zone del salernitano. I quattro avrebbero usato una serie di attrezzi per forzare la saracinesca, per poi fare il loro ingresso all'interno dell'attività commerciale. Poi, avrebbero preso la cassa automatica per poi fuggire. Il bottino ammonterebbe a circa mille euro. L'allarme, stando alla polizia, non sarebbe però scattato. Forse la banda è riuscita a disattivarlo, prima di entrare in azione. Il furto è stato scoperto dai dipendenti, il giorno dopo, quando si sono recati in farmacia per il turno di lavoro. Un quinto uomo avrebbe attesto il resto all'esterno, ma le indagini sono in corso.