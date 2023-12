Emergenza furti a Cava, Servalli: "In contatto costante con forze dell'ordine"

Non si placa l'emergenza furti a Cava de' Tirreni. Negli ultimi giorni altri colpi, presso alcuni appartamenti. All'interno dei quali c'erano anche i proprietari, con i ladri ad agire però indisturbati. "Le Forze dell'ordine sono impegnate - dice il sindaco Vincenzo Servalli - a individuare questi malviventi particolarmente esperti che, con molta probabilità, fanno parte di una più estesa organizzazione malavitosa che opera non solo a Cava de'Tirreni, ma in tutta la regione, con azioni mirate ad un maggiore controllo del territorio ed alla prevenzione"

I controlli

"Siamo in costante contatto con la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza - afferma l'Assessore alla Polizia Locale Germano Baldi - naturalmente ci sono attività che per la loro natura non possono essere divulgate. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione anche il Corpo della Polizia Locale, per una attività sinergica e collaborativa per contrastare questo fenomeno che ciclicamente si ripresenta sul territorio cavese. Una più intensa operazione di polizia con ulteriore personale specializzato è in campo per particolari attività di controllo. Raccomandiamo di evitare iniziative spontanee di ronde che sono pericolose ed illegali e che rischiano di generare confusione e ingiusticati allarmi, come peraltro già verificatosi con post sui social rivelatisi infondati"