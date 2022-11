Cava de' Tirreni, colpo in un bar: rubato l'incasso della giornata

Entrano in un bar, danneggiano le telecamere e rubano l'incasso della giornata. È accaduto a Passiano, frazione di Cava de' Tirreni. Sul fatto indagano gli agenti del locale commissariato, guidati dal vicequestore Gianluca Perillo.

L'indagine

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, i ladri si sarebbero introdotti all'interno del bar nottetempo, disattivando prima le telecamere e rubando poi il denaro presente in cassa e nelle slot machine. Per fortuna le apparecchiature presenti all'esterno hanno fornito immagini che potrebbero essere molto importanti per le indagini.