Va a fare la spesa, le svaligiano l'appartamento in pochi minuti

Derubata mentre sta facendo la spesa. E' accaduto lunedì scorso, a Cava de' Tirreni, presso Santa Maria del Rovo. Vittima, una donna, che ha scoperto al rientro in casa di essere stata derubata all'interno del proprio appartamento.

Il colpo

Sono stati rubati oggetti in oro e soldi in contanti. La banda avrebbe agito a bordo di una Mini Coupè. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Non sono tranquilli nemmeno i residenti di Nocera Superiore, che nelle ultime settimane hanno denunciato e segnalato di tentativi di furto, oltre che di colpi consumati, all'interno delle proprie automobili. A Pagani, invece, giorni fa, una banda di ladri è riuscita a rubare all'interno di una casa in via Pesca.