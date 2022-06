Cava, rubati i piatti di ceramica in piazza: la denuncia

Rubati otto piatti di ceramica decorati a piazza Abbro, a Cava de' Tirreni. Il furto nei giorni scorsi,nel comune metelliano, degli oggetti che erano esposti in strada

Il furto

I piatti erano incollati e fissati alla struttura che li reggeva, con supporti in ferro. Un'impresa, quella di rubarli, non certo semplice per i ladri. I piatti facevano parte dell'albero della vita che si trova in piazza. Sull'episodio è stata sporta denuncia