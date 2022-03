"Guerra del pane", a fuoco due furgoni: assolto imprenditore di Cava

E’ stato assolto in appello dall’accusa di danneggiamenti e incendi appiccati a due furgoni nell’ambito della guerra del pane il cavese Antonio Di Marino, 31enne imputato con l’aggravante del metodo mafioso, condannato in primo grado a 2 e 2 mesi, presso il tribunale di Salerno.

La storia

I fatti risalivano al luglio 2018, periodo precedente rispetto alla maxi operazione anticamorra eseguita dalla Dda contro un sistema criminale attivo a Cava e riferito al clan capeggiato da Dante Zullo, con il successivo coinvolgimento dello stesso Di Marino. In questo caso, l'uomo era collegato - in veste di mandante - nell'incendio di due furgoni appiccati da un'altra persona, nella cosiddetta guerra del pane. Il meccanismo prospettato dalle accuse comprendeva un’azione estorsiva ricollegata agli incendi, per aprire e acquisire spazi di mercato per la panetteria riferita allo stesso Di Marino. La decisione segue le sentenze di assoluzione per i dissequestri dei panifici di Di Marino, con le misure di prevenzione revocate dopo un anno