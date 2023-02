Cava de' Tirreni, incendio in un ristorante del centro storico

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un ristorante situato in via della Repubblica, nel centro storico di Cava de' Tirreni.

L'intervento

Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo ed a mettere in sicurezza la zona interessata. All'interno del locale, per fortuna, non vi era nessuno. Ingenti i danni registrati. Indagini in corso per ricostruire l'origine dell'incendio.