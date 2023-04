Sbanda con lo scooter, 47enne di Cava ricoverato: indagine su dinamica

Perde il controllo del suo scooter e finisce contro un'automobile, che proveniva dal senso opposto. Un uomo di 47 anni, di Cava de' Tirreni, si trova ora ricoverato presso l'ospedale Ruggi di Salerno. L'incidente si è verificato due giorni fa, dopo le 14.00 del pomeriggio, nella frazione di San Pietro.

La dinamica

Lo scooter - stando alla dinamica della polizia municipale - avrebbe sbandato, finendo poi sull'asfalto. Dal lato opposto viaggiava una Fiat Panda, che si è visto piombare lo scooter sul lato anteriore. Il centauro è rimasto a terra, poi, privo di sensi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per un primo intervento. Il 47enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cava, poi il ricovero al Ruggi, in ragione del codice rosso attivato per le sue gravi condizioni.