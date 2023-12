Sfascia mobili e minaccia la ex, 50enne resta in carcere

Resta in carcere un 50enne di Cava, arrestato giorni fa per maltrattamenti, lesioni e danneggiamento nei confronti della moglie. L'uomo ha rilasciato dichiarazioni spontanee, avvalendosi però della facoltà di non rispondere alle domande del gip. Al termine dell'udienza la convalida dell'arresto.

Le indagini

L’uomo avrebbe tentato di accedere nell’abitazione della donna danneggiando la porta d’ingresso e minacciandola di morte. Oltre a ciò, l'accusa di maltrattamenti comprende una serie di comportamenti, nel tempo, vessatori e violenti nei confronti dell'ex coniuge.