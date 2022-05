Cava de' Tirreni, affidata la manutenzione dei parchi e delle aree verdi

Sarà la Job Servie Group ad effettuare i lavori di manutenzione di ville, parchi e giardini pubblici di Cava de' Tirreni fino all'1 ottobre 2022. Nei giorni scorsi il settore Lavori Pubblici ha aggiudicato ufficialmente il servizio per un costo totale di 10.887 euro.

Le aree interessate

La ditta in questione dovrò occuparsi della manutenzione delle seguenti aree: Villa Falcone e Borsellino, Villa Schwerte, Villa Rende,

Villa Parco Beethoven – Parcheggio e Giardini Circostanti, Giardini Piazza S. Francesco, Area Verde C.So P. Amedeo – Stazione – Aiuola Di Fronte Gelateria Magliano, Area Comparto Case Popolari Erp Di Pregiato Compresa Area 118 E Coop. Girasole, Area Alloggi Parcheggio Parco Vittoria Pregiato, Area Comparto S. Cesareo, Area Comparto Castagneto, Area Gescal S. Arcangelo, Area Gescal Superiore E Inferiore S. M. Del Rovo, Area Gescal S. Lucia – Via P. Di Domenico, Area Gescal S. Lucia – Via G. Lamberti E Parcheggio, Area Palestra S. Lucia E Rione Ambrosio, Area Gescal Via Ferrigno – Passiano, Area Ex Velodromo E Parcheggio, Area Verde Giardini Pubblici Soprastanti Garage Loc. Casa Davide, Area Verde Caserma Carabinieri, Polizia Di Stato E Polizia Municipale.