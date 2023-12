Sei chili di marijuana in casa, condannato a 2 anni

Due anni di reclusione per un giovane di Cava, di 34 anni, fermato meno di un anno dopo la scoperta di 6 chili di marijuana contenuti in diversi barattoli, insieme a 200 piante in una serra all'interno di un giardino. La condanna è giunta in Corte d'Appello, dopo l'assoluzione in primo grado

La scoperta

Il controllo era partito dopo che la Finanza notò una serra all'interno di un giardino di pertinenza di un'abitazione, dalla quale fuoriusciva un forte odore. Da lì la decisione di una perquisizione, con la scoperta di 200 piante in piena fioritura, alte circa 3 metri. Un secondo locale, adiacente, era stato adibito a laboratorio di essiccazione con attrezzature utili per la lavorazione della sostanza. In alcuni contenitori in plastica c'erano invece sei chili di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato. Decisivo, per la condanna, il test effettuato sullo stupefacente sequestrato.