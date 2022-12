Falsi matrimoni per favorire l'ingresso di stranieri in Italia, assolti in tre

Matrimoni combinati tra italiani e stranieri, in tre assolti perchè il fatto non sussiste. A pronunciarsi il tribunale di Benevento. Tra gli imputati c'era anche un uomo di Cava de' Tirreni, attualmente sotto processo a Nocera Inferiore per le medesime accuse.

L'inchiesta

Stando all'impianto della Procura, i tre avrebbero favorito l'ingresso in Italia di cittadini marocchini, organizzando matrimoni fittizi che sarebbero serviti al ricongiungimento familiare. L'assoluzione riguarda un 55enne di Cava, difeso dall'avvocato Antonio De Donato, e altre due persone di 50 e 63 anni. L'accusa aveva chiesto la condanna a 6 anni e 8 mesi per due imputati e l'assoluzione per il terzo. Le unioni sarebbero state organizzate in cambio di cifre versate agli intermediari, che ne avrebbero poi girato una quota a coloro che erano disposti a sposarsi con donne provenienti dall'estero. Matrimoni celebrati in Marocco, poi l'arrivo in Italia e le richieste di permesso di soggiorno per motivi familiari presentate agli uffici competenti.