Morto schiacciato da un albero, due funzionari del Comune di Cava indagati

Travolto e ucciso da un albero a 61 anni, a Cava de' Tirreni, sono due gli indagati per la morte di Gioacchino Mollo, oculista in pensione di Torre Annunziata. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati i due dirigenti del Comune, urbanistica e lavori pubblici, con l'accusa di omicidio colposo. A fine mese, saranno svolti accertamenti irripetibili alla presenza dei consulenti.

L'indagine

Il consulente nominato dal Pm dovrà verificare condizioni e fragibilità del pino, per capire se potevano essere effettuati interventi precedenti. Il 6 febbraio 2020 l'albero che si trovava in villa comunale piegò il cancello in ferro, finendo sul medico, che passeggiava all'esterno, insieme al suo cane. Per lui non ci fu scampo. Il perito ora verificherà, attraverso una nuova consulenza - nella precedente aveva consigliato l'abbattimento del pino, che a sua volta presentava seri rischi in ragione di un'infezione - tutta una serie di circostanze e relativi interventi effettuati dagli organi preposti.