Due fratelli muoiono a distanza di un'ora: la storia che commuove Cava de' Tirreni

Avevano guidato una impresa di lavori su funi insieme per cinquant'anni. Soci, in una frazione di cinquemila abitanti di Cava de' Tirreni, a due passi da Salerno. In pensione da diverso tempo hanno sempre continuato a vedersi, fino a quando il primo - Gennaro Lamberti, 86 anni - si è ammalato. Un mese ed è toccato anche all'altro, Vincenzo Lamberti, 82 anni. Lo stesso problema ai polmoni, e in tempi di Covid non hanno potuto più frequentarsi.

La storia

Questa mattina il primo è morto alle 7,30. Il secondo un'ora dopo. Nelle proprie case, circondati dall'affetto dei familiari. Ora le esequie si terranno nella stessa chiesa, nel manifesto funebre sono uno accanto all'altro. "Uniti da sempre e anche nell'eternità", hanno voluto scrivere i figli dei due fratelli. Una storia particolare perchè i due fratelli Lamberti sono rimasti legati nella vita e ora nella morte. "Negli ultimi giorni - racconta Giovanni, il figlio di Gennaro - avevano gli stesi sintomi. Entrambi con difficoltà a respirare, entrambi hanno perso conoscenza nello stesso momento". Poi l'ora del decesso. A distanza di pochi minuti.