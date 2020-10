Cava piange la scomparsa di Gioacchino Faiella: domani i funerali

Dolore a Cava de’ Tirreni per la scomparsa di Gioacchino Faiella. Aveva 62 anni ed era ricoverato all’ospedale “Monaldi” di Napoli. Era molto conosciuto nella città metelliana per il suo altruismo. E’ stato tra i fondatori, nel 1997, del Comitato per la Casa mentre, l’anno successivo, fu uno dei promotori della storica “Cooperativa San Gioacchino Srl”.

Le esequie

I funerali saranno celebrati domani (sabato 31 ottobre), alle 11.30, nella chiesa di Santa Maria del Rovo. Faiella lascia la moglie Emma e i figli Alessandro e Francesco.