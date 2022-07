Cava de' Tirreni, l'opposizione incalza: "Il Comune riscrive il diritto"

I consiglieri del gruppo "Siamo Cavesi", Marcello Murolo, Raffaele Giordano, Vincenzo Passa, intervengono dopo la pubblicazione dell'avviso per l’adesione al Distretto Urbano del Commercio di Cava de' Tirreni. Secondo i tre consiglieri tale avviso conterrebbe un'anomalia. "Gli operatori economici che intendessero manifestare il proprio interesse a partecipare, devono inviare la propria richiesta di adesione non solo al Servizio Unico Attività Produttive, ma anche, per conoscenza, direttamente all’Assessore alle Attività Produttive Giovanni Del Vecchio".

Le dichiarazioni

"In altre parole - sottolineano i consiglieri di Siamo Cavesi - un assessore, che dovrebbe essere responsabile solo delle attività di indirizzo politico, viene fatto rientrare nell’attività di gestione degli affari d’ufficio, che sono di competenza esclusiva dei dirigenti. Per quale motivo le proposte di partecipazione devono essere inviate all’Assessore? Di cosa deve venire a conoscenza l’avvocato Del Vecchio nel momento stesso in cui la domanda viene formulata? Non lo sappiamo, e il bando non lo spiega. Resta solo il fatto che, come abbiamo detto, non abbiamo mai visto bandi pubblici in cui le domande siano inviate all’assessore. Si tratta quindi di un’altra innovazione negativa dell’amministrazione in carica. Invece - ma è inutile dirlo - su di un’altra cosa questa amministrazione si è tenuta perfettamente in linea con la propria tradizione. Della costituzione del Distretto Urbano del Commercio nulla è stato comunicato e nessuno sa niente di specifico perché, come al solito, la questione non è passata all’esame di alcuna Commissione consiliare".