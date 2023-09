Alcolici contraffatti prodotti con alcool anti-Covid, in 12 a giudizio

Liquori con alcol denaturato anti-Covid, in 12 finiscono a processo con il rito immediato. L'inchiesta condotta dalla procura di Napoli Nord coinvolge diverse persone anche della provincia di Salerno, tra Pagani, Cava de' Tirreni e Sarno.

L'inchiesta

Secondo le accuse, un gruppo di persone - a seconda dei ruoli - avrebbe usato l'alcol anticovid anche per produrre champagne, vini, liquori e olio evo adulterati e contraffatti. La Guardia di Finanza di Napoli appose i sigilli ad un liquorificio di Giugliano, a una tipografia di Cava e a una casa vinicola di Pagani. Dagli accertamenti emerse che le bevande contraffatte venivano vendute a cantine, distillerie, grossisti e rivenditori al dettaglio tra Campania, Puglia e Calabria. Ma i liquori, stando alle analisi chimiche, contenevano anche sostanze nocive tipiche dei disinfettanti (alcool isopropilico e metiletilchetone) non destinate per l’uso alimentare. La contraffazione riguardò anche presunto champagne sulle cui bottiglie furono trovate le griffe false di noti marchi internazionali, anche Dop, ma che invece contenevano solo vino spumante. I fatti risalgono al 2019.