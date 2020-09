Cava, pallonate in piazza: si frattura un dito mentre rimprovera alcuni giovani

Cerca di fermare dei ragazzi che giocano a pallone e si frattura un dito. E' accaduto giorni fa, a Cava de' Tirreni, in piazza Passaro, al presidente del Comitato Ordine e Quiete, Giuseppe Salsano. L'uomo era uscito di casa, perchè alcuni ragazzi, nel giocare in piazza, stavano calciando il pallone molto forte, con il rischio di colpire qualche passante o creare danni

Il fatto

L'uomo è stato prima colpito da una pallonata e nel finire a terra, è stato pestato alla mano da un ragazzo, che stava dileguandosi. Risultato: dito di una mano fratturato e due punti di sutura, dopo una visita in ospedale, al pronto soccorso. I disagi derivanti da gruppi di ragazzini che giocano a pallone, in barba all'incolumità di persone e passanti, non sono nuovi a Cava. Non solo in piazza Abbro, ma anche al Borgo Scacciaventi si verificano spesso episodi del genere. Calci al pallone, ma anche giovani che sfrecciano in bicicletta, in barba a chi passeggia in tranquillità e rischia di essere travolto. Il Comune, dal canto suo, ha richiesto alla polizia municipale di effettuare controlli lungo le zone maggiormente sensibili della città. E torna il pericolo anche per le corse di auto in alcune zone della città. L'altra sera in via Mafalda di Savoia, un'auto in sosta è rimastata danneggiata da un veicolo in corsa. In questo caso, più volte sono state segnalate auto correre a gran velocità per diverse strade di Cava, a mò di gara, in barba all'incolumità - anche in questo caso - di pedoni e altri veicoli.