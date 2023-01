Decine di auto con pneumatici bucati a Cava, weekend sfortunato per tanti giovani

Decine di pneumatici squarciati a Cava de' Tirreni, nel weekend appena trascorso. Le vittime sono i ragazzi di un'intera comitiva, giunti a Cava da più comuni dell'Agro nocerino, per trascorrere la serata

Il fatto

Le auto erano in sosta in una strada adiacente a dove si trova l'ospedale, in località Tolomei. Al loro ritorno hanno trovato le gomme bucate, con fori netti e ben visibili sui singoli pneumatici. Per i ragazzi non è stato facile tornare a casa. Alcuni hanno infatti lasciato le auto a Cava, per tornare a prenderle il giorno dopo, attrezzati alla miglior maniera.