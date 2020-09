Cava, sottrae 170mila euro dalle polizze dei clienti: ora rischia il processo

Rischia il processo per appropriazione indebita un uomo di 48 anni, che non avrebbe versato oltre 170.000 euro all'agenzia di assicurazioni di Cava de' Tirreni per la quale lavorava come sub agente. Stando alle accuse, ora al vaglio del gip in udienza preliminare, l’uomo si sarebbe appropriato del denaro versato da alcuni clienti, che dovevano pagare le polizze assicurative.

L'indagine

Quei soldi erano nelle disponibilità dell'imputato, ma non sarebbero stati mai versati alla compagnia, creando così un danno patrimoniale di rilevante gravità. I fatti vengono contestati nella data del 16 luglio 2018. Al 48enne viene mossa l’aggravante di abuso di prestazione d’opera, oltre a quella del danno economico. L’inchiesta partì dopo la denuncia della compagnia assicurativa, qui parte lesa. L'ultimo vaglio spetterà al gip prima della fissazione del processo.