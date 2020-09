Due anziane rapinate in sette giorni a Cava, ordinanza in carcere per un giovane

In una sola settimana, aveva rapinato due anziane. Ora è stato arrestato dai carabinieri di Cava de' Tirreni, giorni fa. Si tratta di P.T. , 24enne cavese, che il 31 agosto scorso attese una 70enne uscire dalla filiale del Banco di Napoli, per estorcele dietro minaccia la somma di 500 euro

I fatti

Una settimana dopo, il 6 settembre, toccò ad un'altra anziana in via Principe Amedeo, costretta a consegnare 50 euro, questa volta dietro la minaccia di un coltello. Il ragazzo avrebbe agito entrambe le volte con volto coperto da una mascherina e occhiali scuri. Dopo le denunce delle vittime, i carabinieri avviarono le indagini, identificando il ragazzo e arrestandolo giorni fa, con l'accusa di rapina aggravata. Il giovane è sospettato però di aver fatto anche altri colpi, il che al momento non permette di chiudere le indagini del tutto.