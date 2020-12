Cava ricorda Paolo Rossi: bandiere a mezz'asta allo stadio "Lamberti"

Bandiere a mezz'asta allo stadio Simonetta Lamberti, questo pomeriggio, per ricordare Paolo Rossi. Era il 14 febbraio 1980 e l'Italia di Bearzot scese in campo al comunale di Cava de’Tirreni contro la Cavese in un incontro di preparazione in vista degli Europei. Era la nazionale di Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Causio, Tardelli, Rossi, Antognoni, Bettega che due anni dopo vinse il mondiale. L'incontro fini 3-0.

