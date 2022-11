Cava de' Tirreni, rubata la targa di Lidia Menapace: "Fatto grave da condannare"

Ladri in azione a Cava de’ Tirreni. Nel pomeriggio di domenica, nella villa comunale “Falcone e Borsellino”, è stata rubata la targa in ricordo della Partigiana Lidia Menapace. La targa era stata apposta il 25 aprile 2021, in concomitanza con la piantumazione di un acero e rientrava in un più ampio progetto denominato “Il Giardino della Resistenza”, ideato e realizzato dall’Associazione Agorà.

"Fatto grave"