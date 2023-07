Ragazza ferita alla testa da crollo di un solaio, rischio denuncia per il proprietario

Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita giorni fa, a Cava, a seguito del crollo di un solaio. Il padre ha denunciato il proprietario dell'immobile. L'episodio risale a sabato scorso, in via Carleo, a Cava de' Tirreni.

La denuncia

Parte del solaio avrebbe ceduto, dunque, colpendo la ragazza in testa e su altre parti del corpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Salerno, gli agenti della polizia municipale e gli operatori del 118 che hanno stabilizzato la ragazza, in stato di choc, e poi l’hanno accompagnata al pronto soccorso. Stando al legale della famiglia, sarà sporta denuncia in quanto il proprietario e il suo procuratore avrebbero avuto conoscenza delle condizioni fatiscenti dell'immobile.