Spara due volte in strada per colpire un topo, denunciato

Spara due colpi per uccidere un topo, viene denunciato. E' accaduto giorni fa, a Cava de' Tirreni, nella zona di Santa Lucia. Le schegge derivate dall'esplosione di uno dei proiettili sono finite, rompendo una finestra, nella camera di un'altra abitazione, dove c'era un bambino. L'uomo che ha sparato deteneva regolarmente la pistola quando ha sparato ad una pantegana che si trovava vicino ad un muro nei pressi del suo negozio.

Il fatto

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia, che hanno eseguito i rilievi ed ascoltato il commerciante e la famiglia, la cui casa al primo piano è stata colpita dalle schegge e per miracolo, non ha colpito il bimbo. Ci sono filmati di alcune telecamere che avrebbero ripreso l'uomo quando uscito dal suo negozio si dirige verso l'animale e a distanza ravvicinata spara primo un colpo e poi un secondo. I colpi sono stati uditi da diverse persone. Per l'uomo è scattata una denuncia penale per spari in luogo pubblico.