Cava, perseguita la compagna convinta avesse un amante: va a processo

E' stato chiesto il processo con il rito immediato nei riguardi di un 37enne di Salerno accusato di stalking, maltrattamenti e diffamazione. La richiesta è della Procura di Nocera Inferiore, a seguito delle denunce sporte dalla donna residente a Cava de' Tirreni.

Le violenze

Al centro delle indagini una serie di episodi finiti sotto l’attenzione delle forze dell'ordine. Tra questi, un video che sarebbe stato prima registrato e poi diffuso dall’uomo, in cui si vede la sua ex compagna in auto con un amico, che lui riteneva essere il suo amante, con sottofondo insulti e offese nei suoi confronti. Nel mirino anche i comportamenti violenti che il 37enne avrebbe perpetrato ai danni della donna durante la convivenza, che sarebbero provati da alcune foto, allegate alle denunce. In un’occasione l’avrebbe presa a pugni davanti alla figlia minore. Ora l’indagato dovrà chiarire la sua posizione dinanzi al gip, scegliendo il rito per essere giudicato.