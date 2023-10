Striscione contro polizia, Daspo per tifoso della Cavese

Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha firmato un provvedimento di Daspo per un anno nei confronti di un 30enne di Cava de' Tirreni. Si tratta, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, di uno degli autori di uno striscione dal tenore offensivo nei confronti delle forze dell'ordine esposto nella curva Sud dello stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni in occasione dell'incontro di calcio Cavese-Sassari Latte Dolce, disputato lo scorso 24 settembre.

Il fatto

Gli agenti del Commissariato di Cava, attraverso la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza dello stadio, hanno riconosciuto uno degli autori del gesto provocatorio, il 30enne per il quale il questore ha disposto il Daspo di un anno, mentre proseguono le attività volte al riconoscimento degli altri responsabili. Il Questore di Salerno rinnova "l'invito a vivere gli incontri di calcio nel segno della sana cultura sportiva, in quanto ogni forma di sport rappresenta un veicolo sociale dei sani valori della lealtà e del rispetto delle regole e del prossimo: ogni gesto di violenza che pregiudica tali valori va perseguito per garantire che gli stadi diventino luoghi di divertimento e di svago".