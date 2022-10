Cava, raggirata anziana: sconosciuto si spaccia per nipote e porta via 1300 euro

Allarme truffe a Cava de' Tirreni, raggirata la madre di un avvocato. La donna è stata vittima di una truffa, come ha raccontato il figlio attraverso i social

L'inganno

La donna era stata raggiunta da una telefonata, con un giovane che si sarebbe spacciato per il nipote e chiedendole di ritirare un computer in giacenza all'ufficio postale. Qualche ora dopo, in casa dell'anziana si è presentato un complice che ha ritirato 1300 euro dalle mani della vittima. Solo dopo, la stessa ha scoperto l'inganno, contattando i familiari con una telefonata. Da qui il monito del legale a fare attenzione.