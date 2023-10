Scontri tra tifosi Cavese e Acireale, sconto in appello per 4 ultras

Sconto di pena per 4 ultras della Cavese , coinvolti negli scontri con la polizia e i tifosi dell'Acireale, a maggio del 2022. Le pene, ridotte in Appello, sono state rideterminate, a seconda delle posizioni, in 2 anni e 4 ad 1 anno di reclusione. Erano accusati di lancio di materiale pericoloso, resistenza aggravata e lesioni ai danni di poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico. A svolgere l’indagine fu il Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni.

Le indagini

La procura di Nocera Inferiore ricostruì i dettagli degli scontri tra tifosi, che cercarono il contatto, con la polizia di mezzo, poco prima della partita. La scena descritta dagli agenti fu quella di una guerriglia urbana in quanto gli ultras cavesi, riuniti in gruppo, con il volto coperto ed in possesso di armi (tubi, mazze, ecc.) raggiunsero i pullman dei tifosi siciliani lungo il percorso loro destinato per raggiungere lo stadio. Mentre il primo pullman riuscì a proseguire, il secondo venne bloccato dagli ultras cavesi che iniziarono un fitto lancio di oggetti verso il mezzo e si scagliarono contro la polizia, impegnata ad evitare il contatto con la tifoseria ospire che, nel frattempo, era scesa dal pullman per reagire all’attacco. Nell’occasione rimasero feriti anche due poliziotti.