Cava de' Tirreni, l'ex Cofima venduta per cinque milioni di euro

Venduta l'ex Cofima di Cava de' Tirreni. La seduta pubblica di vendita del complesso immobiliare si è conclusa con esito positivo. A partecipare quattro società in tutto.

La vendita

Ad aggiudicarsi il complesso immobiliare la Futura Line Industry, per un importo di 5 milioni e 434mila euro. “Una notizia importante" ha commentato il sindaco, Vincenzo Servalli, che ha aggiunto: "Un risultato amministrativo decisivo che associato anche alla riqualificazione dell’area delle ex Arti Grafiche Di Mauro ed altre iniziative in campo, ci dà l’idea di una città in cammino che produrrà un nuovo sviluppo economico ed occupazionale”.