Cava, investì otto ragazzi fuori ad una discoteca dopo litigio: le motivazioni della sentenza

Travolse con l’auto otto coetanei fuori da una discoteca a Cava de’ Tirreni. La Cassazione deposita le motivazioni che confermano la condanna di primo grado per un ragazzo di Pagani, accusato in prima battuta di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni, con la riqualificazione decisa dagli ermellini dopo il ricorso della difesa.

I motivi

La Corte d’appello sbagliò - spiega la Corte - a tramutare quelle lesioni volontarie aggravate. "In assenza di appello del pubblico ministero il giudice di secondo grado non avrebbe potuto dare una qualificazione più grave al fatto, atteso che l’imputato non aveva appellato i capi della decisione sulla sussistenza del fatto storico". Bocciato, invece, il primo motivo della difesa, volto a contestare l’omesso riconoscimento della discriminante della legittima difesa. Per la Corte d’appello l’investimento è stato l’epilogo di una serie di accadimenti iniziati all’interno della discoteca e seguitati all’esterno, "quando il giovane era stato notato nell'atto di impugnare una chiave esagonale per lo smontaggio dei bulloni". Viene richiamata la deposizione del proprietario del bar a due passi dalla discoteca: "Il giovane che aveva la chiave in mano era il più facinoroso di tutti, tanto che (il barista, ndr) tentava di allontanarlo a forza". C’è pure il racconto d’un amico del giovane paganese, che aveva riferito "della decisione comune di voler aspettare fuori la discoteca colui che aveva picchiato il loro amico e della lunga attesa dell'uscita del gruppo degli avversari". La Corte d'appello ritenne che «la successiva condizione di pericolo è ascrivibile proprio alla pregressa condotta dell'imputato, che ha cercato lo scontro con il gruppo antagonista". E se la difesa ribadiva che l'imputato era determinato a tornare a casa, i giudici obiettavano che il dietrofront fu dettato "soltanto dalla progressiva aggregazione di un gruppo sempre maggiore di persone del fronte opposto, che aveva indotto lo stesso ed i suoi amici a battere in ritirata".

Il fatto

I fatti risalgono alla notte tra il 1 e 2 novembre 2018 quando - secondo la tesi della Procura di Nocera - il 20enne insieme ad altri giovani paganesi, si recò presso una discoteca metelliana per trascorrere la serata. Ma, dopo un litigio per motivi calcistici con altri frequentatori del locale, il gruppo di Pagani andò via per aspettare gli antagonisti sulla strada e fargliela pagare. Per la difesa, invece, il ragazzo era pronto ad andare via quando scoprì di avere un problema all'auto. Fu a quel punto che il gruppo antagonista lo aggredì. Il giovane, che era in auto, si lanciò contro di loro, terminando la corsa contro un palo della luce. Poco prima, sul posto era giunto anche il padre per aiutare il figlio a tornare a casa. Fu pure lui aggredito - secondo una denuncia sporta dallo stesso - e poi colpito dallo stesso figlio, con l'auto. Il giovane, durante l’interrogatorio, spiegò che la sua reazione era scaturita dalla volontà di difendere il padre che, dopo essere corso in suo aiuto, sarebbe stato aggredito da alcune persone fuori dalla stessa discoteca.