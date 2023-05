Trenta grammi di cocaina in auto, patteggia la pena

Ha patteggiato 2 anni e 8 mesi di reclusione un 39enne di Cava de' Tirreni, che giorni fa fu fermato all'uscita dell'autostrad acon 30 grammi di cocaina in auto. L'operazione era stata condotta dalle forze dell'ordine

La condanna

La scoperta di circa 33 grammi di cocaina complessivi era stato il risultato di una perquisizione approfondita dell'auto, oltre che dell'abitazione dell'individuo. Gli inquirenti avevano sequestrato anche due bilancini di precisione e strumento per il confezionamento delle dosi, come bustine in cellophane e bussolotti. Dopo l'arresto era comparso dinanzi al giuidce per la direttissima, decidendo di patteggiare la pena.