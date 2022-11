Sei chili di marijuana nascosti in una casa-laboratorio, indagato 34enne

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha sequestrato 6 chili di marijuana contenuti in diversi barattoli, insieme a 200 piante in una serra all'interno di un giardino. A finire indagato un ragazzo di 34 anni, il cui arresto è stato convalidato dal tribunale di Nocera Inferiore, che ne ha poi disposto la scarcerazione.

La scoperta

Il controllo era partito dopo che le fiamme gialle avevano notato una serra all'interno di un giardino di pertinenza di un'abitazione, dalla quale fuoriusciva un forte odore, riconducibile a piantagioni di sostanza stupefacente. Da lì la decisione di una perquisizione, con la scoperta di 200 piante in piena fioritura, alte circa 3 metri. Un secondo locale, adiacente, era stato invece adibito a laboratorio di essiccazione con attrezzature utili per la lavorazione della sostanza. In alcuni contenitori in plastica c'erano invece sei chili di marijuana, pronta per essere immessa sul mercato. La droga è stata sequestrata, in quanto si ritiene fosse oltre ogni ragionevole dubbio destinata non a uso personale, ma per finire sul mercato degli stupefacenti.