Accendono il barbecue e restano gravemente ustionati: in due finiscono all'ospedale

Paura, oggi pomeriggio, in località Santa Lucia a Cava de’ Tirreni, dove un uomo ed una donna sono rimasti gravemente ustionati per cause in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo abbia acceso il barbecue con l’alcol e vi è stato accidentalmente un ritorno di fiamma.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Bianca che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Cava e poi, per via delle gravi ustioni di secondo e terzo grado, al "Cardarelli" di Napoli; la donna, invece, è stata condotta al pronto soccorso di Nocera Inferiore.