Ricatto a "luci rosse" all'amica, finisce a processo per estorsione

Ricatto in denaro, pena la diffusione di un video compromettente: va a giudizio una 58enne di Cava, che per diversi mesi avrebbe minacciato una sua conoscente di diffondere un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi con un altro uomo. A quest'ultima, da giugno, avrebbe estorto diverse migliaia di euro. Per lei ora c'è il giudizio immediato

L'indagine

A seguito della denuncia della vittima, esasperata per le continue richieste di denaro, i carabinieri avevano avviato le indagini intervenendo in occasione dell'ennesima estorsione, durante la consegna dei soldi.