Debito di "1 centesimo", riceve il fermo amministrativo dell'auto

Riceve comunicazione di un fermo amministrativo all'auto, per un debito di appena 1 centesimo. La storia - raccontata da Telenuova - è stata condivisa da un avvocato di Cava de' Tirreni, Marco Pisapia.

Il fatto

Il debito è legato al mancato pagamento del bollo auto, per l'anno 2019. Il legale ha raccontato quanto accaduto ad un suo cliente, in video, rivolgendosi alla Regione Campania e al presidente Vincenzo De Luca, per poi mostrare l'avviso ricevuto della società di riscossione crediti, incaricata a riguardo proprio dall'ente regionale