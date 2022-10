Cava, prende forma il nuovo Parco Urbano: le prime foto del cantiere

Proseguono - come mostrano le foto di Antonio Capuano - i lavori di realizzazione del grande parco urbano al centro della città di Cava, realizzato dall'Amministrazione comunale e progettato dall’architetto Pica Ciamarra e Associati.

Il cantiere

L’opera si estende sui 300 metri di Corso Principe Amedeo, per un importo di circa 3.4 milioni di euro, finanziata con i fondi del Più Europa, che con l'accordo di programma del 29 dicembre 2015 ha assegnato al Comune le risorse compensative rinvenienti dalla certificazione dei progetti retrospettivi. Un polmone verde al centro della città, con servizi, spazi pubblici, parco giochi, un piccolo anfiteatri per manifestazioni e un’area anche per skateboarder. Uno spazio, dunque, che rivoluzionerà non solo un pezzo della città, ma anche la stessa vivibilità, con un parco verde e delle strutture per la socializzazione e per i bambini.