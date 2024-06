Ladri in azione, furto nello studio legale e in un appartamento

Ladri in azione a Cava de' Tirreni, nello studio di un legale e poi in un appartamento. Portati via soldi contanti, gioielli e oggetti di valore. Su entrambi gli episodi indagano gli agenti del commissariato di polizia di Stato, dopo le denunce sporte dalle rispettive parti. I

Gli episodi

I furti sono stati commessi la scorsa settimana, in pieno centro. Dallo studio di un avvocato - i ladri sono entrati da una finestra - è stato portato via del denaro. Stesse modalità per il furto successivo, consumato all'interno di un appartamento residenziale, dove sono stati sottratti soldi ma anche gioielli e oro. Solo qualche giorno prima, a Cava de' Tirreni erano stati denunciati i furti di due automobili.