Emergenza furti infinita nel salernitano, residenti sparano contro i ladri

Ancora furti a Cava de' Tirreni, questa volta i ladri hanno colpito tra giovedì e venerdì, nella località di Petrellosa. Una volta dentro la casa individuata, hanno portato via contanti e preziosi. Fallito invece un secondo colpo, perchè i vicini di casa si sono accorti della presenza dei malviventi, chiamando le forze dell'ordine. La banda è però riuscita a fuggire

I colpi

Si segnalano invece ulteriori furti in altra zona, come a Contropone. Alcuni residenti si sarebbero difesi a suon di fucilate per allontanare i ladri. L'emergenza non sembra arrestarsi nel comune di Cava de' Tirreni. Giorni fa, nella vicina Nocera Superiore sono stati denunciate altre intrusioni in casa, con un'aggressione, da parte di sconosciuti, a danno di un padre e figlio che si erano accorti della presenza dei ladri in casa.