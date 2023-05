Furti nel weekend appena trascorso, a Cava de' Tirreni, in alcune frazioni. Gli episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine. Si sospetta che ad agire sia una banda di stranieri.

I colpi

I colpi consumati in altrettanti appartamenti comprendeva un bottino di soldi e oggetti preziosi. Diversi residenti si starebbero già organizzando per coordinarsi tra loro e vigiliare nelle ore critiche, anche in ragione di quanto già accaduto in passato. Alcuni colpi sono stati consumati con i proprietari in casa mentre un cane da guardia sarebbe stato narcotizzato, per permettere ai malviventi di agire indisturbati.