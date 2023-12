Furto in un appartamento, i ladri salgono dal balcone

Altri furti a Cava de' Tirreni, giorni fa dei ladri sono entrati all'interno di una casa, nella zona dei Pianesi, attraverso un balcone e salendo per i tubi del gas. Avrebbero rubato una cassaforte.

Le indagini

Gli episodi denunciati nelle scorse settimane aumentano sempre di più, consumati in più parti della città. L'allarme, nell'ultimo caso, è stato segnalato da alcuni vicini di casa che hanno visto la banda agire indisturbata, per entrare all'interno dell'appartamento. Il gruppo aveva anche bloccato la porta d'ingresso dall'interno, al fine di non essere beccati ed identificati. Intanto si chiedono più controlli nelle ore serali da parte delle forze dell'ordine.