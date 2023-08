Tentata estorsione su canoni di locazione, condannati due salernitani

Tentata estorsione, condannati due salernitani (di Giffoni Sei Casali e Cava de' Tirreni), dopo il rigetto della Cassazione e la conferma di 1 anno e 2 mesi di reclusione. I due - secondo le accuse - avrebbero cercato di farsi consegnare da parte di uno straniero la somma di 10mila euro, pari a trentasei mensilità di locazione di un appartamento in precedenza da essi gestito, successivamente oggetto di un procedimento esecutivo. Nonostante sapessero che la vittima avesse stipulato un nuovo contratto con il custode giudiziario, gli imputati avrebbero preteso il pagamento delle mensilità, minacciando la persona offesa che diversamente non gli avrebbero corrisposto il salario maturato per l'attività di muratore svolta presso l'impresa edile di uno dei due imputati.

Il rigetto

La difesa dei due aveva contestato diverse circostanze: dalla carenza motivazionale alla mancata assunzione di prove. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati infondati, in quanto le due sentenze erano state correttamente motivate, con gli elementi di prova assunti in fase di abbreviato