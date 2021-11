Cava, investì gruppo di giovani all'esterno di una discoteca: pena confermata in Appello

Travolse con l’auto otto coetanei fuori da una discoteca a Cava de’ Tirreni. La Corte d'Appello ha confermato la condanna di primo grado per un ragazzo di Paani, accusato in prima battuta di tentato omicidio, poi derubricato in lesioni. La pena resta dunque sospesa, ad 1 anno di reclusione.

La vicenda

I fatti risalgono alla notte tra il 1 e 2 novembre 2018 quando - secondo la tesi della Procura - il 20enne insieme ad altri giovani paganesi, si recò presso una discoteca metelliana per trascorrere la serata. Ma, dopo un litigio per motivi calcistici con altri frequentatori del locale, il gruppo di Pagani andò via per aspettare gli antagonisti sulla strada e fargliela pagare. E così il 20enne, quando questi ultimi uscirono fuori, salì a bordo della sua automobile Fiat 500 per lanciarsi contro di loro terminando la corsa contro un palo della luce. Il giovane, durante l’interrogatorio, spiegò che la sua reazione era scaturita dalla volontà di difendere il padre che, dopo essere corso in suo aiuto, sarebbe stato aggredito da alcune persone fuori dalla stessa discoteca. Circostanza in gran parte accolta dal giudice, al punto da riqualificare le accuse.