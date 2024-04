Truffa delle gomme bucate, l'espediente usato per rubare nelle auto

Truffa degli pneumatici bucati a Cava, l'allarme arriva da più cittadini. Nei giorni scorsi, nel mirino sarebbero finite diverse persone intente a fare vendite nei negozi. Al loro ritorno, la scoperta delle gomme dell'auto bucate. L'espediente serve, poi, a rubare quello che c'è all'interno dei veicoli da parte di malitenzionati.

Le truffe

Un trucco non nuovo ma che risulta purtroppo efficace il più delle volte. I malviventi approfittano della distrazione delle vittime, che lasciano magari l'auto aperta, per portare via soldi e cellulari dall'interno delle automobili. Sugli episodi indagano le forze dell'ordine.