Cava, inaugurato il parco urbano di “San Pietro”: presente anche De Luca

Questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, è stato consegnato alla città il terzo parco realizzato con i fondi Pics, dopo il parco centrale e il parco alla frazione Santa Lucia.Dopo il taglio del nastro mantenuto dai ragazzi delle Associazioni “Dopo di Noi” e “Unlimited Sport”, il sindaco Servalli e il presidente De Luca, hanno visitato i 7200 mq del nuovo parco sorto al posto dell’area degradata dei campi prefabbricati post terremoto del 1980. La benedizione è stata officiata dal parroco di San Pietro don Vincenzo Di Lieto.“Oggi abbiamo inaugurato un nuovo bellissimo parco – ha affermato il primo cittadino – è una enorme emozione vedere realizzati i progetti che stanno trasformando la nostra città, soprattutto abbiamo eliminato tutte le aree di degrado dei campi containers, luoghi di sofferenza per tantissime famiglie e generazioni di giovani che non avevano mai visto una casa. Ora in quei posti stanno nascendo parchi e nuovi luoghi di aggregazione”.

I lavori

I lavori di realizzazione del Parco Urbano Inclusivo alla frazione San Pietro, per un importo complessivo di 1.871.108,04 euro, rientrano tra i progetti del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, finanziato con circa 20 milioni di euro, curato dalla Consigliera delegato ai Pics Anna Padovano Sorrentino. “Un esempio di buona amministrazione – ha sottolineato il presidente De Luca – qui a Cava de’ Tirreni i soldi della Regione vengono spesi bene e danno risultati ottimi per il miglioramento della città. In particolare questo parco inaugurato questa mattina è veramente una bellissima opera che guarisce una ferita di 40 anni. E per quanto mi hanno raccontato ci rivedremo presto per inaugurare altre opere”. Il nuovo parco si sviluppa su due livelli, quello superiore ospita un chiosco con i servizi igienici, un’ area belvedere e un’area giochi inclusivi per i bambini, poi si snoda un percorso tra alberature, grandi aiuole fiorite, piante aromatiche e medicinali, la parte inferiore invece è dedicata allo sport con area fitness, campo di bocce e campo di basket polivalente.“Grande felicità per l’inaugurazione del progetto di riqualificazione della frazione San Pietro – ha concluso lacConsigliera delegata ai Pics Anna Padovano Sorrentino – con un parco pensato per soddisfare le esigenze aggregative dei cittadini”.