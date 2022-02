Cava, si inaugura il nuovo parco giochi di "Villa Schwerte"

E’ prevista per domani (domenica 13 febbraio), alle 11, l’inaugurazione del nuovo parco giochi di Villa Schwerte, in via Veneto a Cava de’ Tirreni, che è stato completamente ristrutturato. Al taglio del nastro sarà presente il sindaco Vincenzo Servalli, che ha invitato alle famiglie con bambini ad essere presenti.

Le caratteristiche

Un'area attrezzata con nuovi giochi e tanto verde, per bambini dai 4 agli 11 anni realizzata dall'Amministrazione Servalli con il contributo di Medea, Pancrazio e Rotary Club.